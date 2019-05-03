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Son dakika haberleri... İstanbul için ulaşım ve su fiyatlarında indirim mi geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatları ilgili kurumlara iletti. İndirimlerin Mayıs ayı Meclis’inde gündeme gelmesi bekleniyor.

Son dakika haberleri... İstanbul için ulaşım ve su fiyatlarında indirim mi geliyor

İBB Başkanı İmamoğlu "Öğrencilerimizin kartı 50 TL'ye inecek' dedik. Ne dedik? '0-4 yaş arası bebeklerin anneleriyle İstanbul seyahati ücretsiz olacak' dedik. Ne dedik? 'Aynı şekilde, 12 yaşına kadar çocuklarımız toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak' dedik. Vaatlerimiz var bizim. Ne dedik? 'Yüzde 40 ve yüzde 50'lik dilimlerle indirime kavuşacak' dedik. Hem UKOME'ye hem İSKİ'ye yazılarımızı gönderdik. Süreçlerimizi başlattık" dedi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bakın bugün, UKOME'ye yazılarımızı yazdık. Ne dedik biz? 'Öğrencilerimizin kartı 50 TL'ye inecek' dedik. Ne dedik? '0-4 yaş arası bebeklerin anneleriyle İstanbul seyahati ücretsiz olacak' dedik. Ne dedik? 'Aynı şekilde, 12 yaşına kadar çocuklarımız toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak' dedik. Vaatlerimiz var bizim. Ne dedik? 'Yüzde 40 ve yüzde 50'lik dilimlerle indirime kavuşacak' dedik. Hem UKOME'ye hem İSKİ'ye yazılarımızı gönderdik. Süreçlerimizi başlattık. Biz, vatandaşımıza hizmet için uğraşıyoruz. Bazıları boş işle uğraşıyor. Millet, hizmet bekliyor. Türkiye'nin, şehrin sorunları var. Bunlara çözüm bulacağız. Hem de milletimizle bir arada bulacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi olmasın. İstanbul emin ellerde."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ibb #ekrem imamoğlu #istanbul #su #ulaşım
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