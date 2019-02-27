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Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy Acıbadem'de bulunan ceset parçalarının sırrı çözülüyor! İşte ilk bulgular

İstanbul Kadıköy’de kağıt toplayıcıları tarafından bir çöp konteynerinde bulunan bir kişiye ait bacaklarda kimlik belirlenmesi için DNA çalışması sürerken, bacakları çöp konteynerine atılmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Cesedin bir erkeğe ait olabileceği değerlendiriliyor

Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy Acıbadem'de bulunan ceset parçalarının sırrı çözülüyor! İşte ilk bulgular

İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu.

DNA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Polis, aynı cesede ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.  Cesedin bir trans bireye ait olabileceği değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, yapılan incelemelerde kesik bacakları çöp konteynerine atan şüpheli belirlenerek takibe alındı. Yapılan takipler sonucu şüpheli gözaltına alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceset #acıbadem #Kadıköy #istanbul
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