İstanbul Kağıthane'de mahalle bekçisiyle bir vatandaş arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir börekçide karşılaşan bekçi ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.E. arasındaki tartışma çatışmaya dönüştü.



Havaya ateş eden O.E. mahalle bekçisi tarafından vurularak yaralandı.



Olay sırasında börekçide bulunan bir vatandaş da seken kurşunlardan yaralandı.



2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr