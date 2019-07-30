Son dakika haberleri... İstanbul Kemerburgaz ayrımı TEM yönünde art arda kazalar! Trafik kilit! 6-7 kilometrelik yoğunluk var

İstanbullular sabah art arda iki kaza yaşadı. İki kaza da aynı bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemerburgaz ayrımı TEM yönünde su taşıyan tırdan savrulan damacanaların çarpması nedeniyle kaza oldu. Aynı bölgede ilk kazadan kısa bir süre sonra ikinci bir kaza daha meydana geldi. Kazalar nedeniyle bölgede 6-7 kilometrelik yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da Kemerburgaz ayrımı TEM yönünde su taşıyan tırdan savrulan damacanaların çarpması nedeniyle kaza oldu.



İKİNCİ BİR KAZA DA OLDU



Edinilen bilgilere göre, bölgede ikinci bir kaza da meydana geldi.



Göktürk-Hasdal yolunun yoğun olduğu belirtilirken Kemerburgaz-Cendere yolu açık olduğu aktarıldı.



6-7 KİLOMETRELİK YOĞUNLUK VAR



Edinilen bilgilere göre, kazalar nedeniyle bölgede 6-7 kilometrelik yoğunluk yaşanıyor.



Kazalara müdahaleler sürerken sürücülere alternatif olarak Kemerburgaz- Cendere yolunun değerlendirilebileceği bildirildi.



ulusal.com.tr