banner1005
Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı
Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı
TANAP gaz vermeye hazır
TANAP gaz vermeye hazır
Kabotaj Bayramı coşkusu
Kabotaj Bayramı coşkusu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de alışveriş merkezinde hareketli dakikalar! İki iddia var: İntihar girişimi mi, rehin alma olayı mı

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis, AVM'ye giriş çıkışları kapattı. Öte yandan AVM'deki bir kafede kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçtiği öne sürüldü. İki iddiaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı

Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de alışveriş merkezinde hareketli dakikalar! İki iddia var: İntihar girişimi mi, rehin alma olayı mı

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis, AVM'ye giriş çıkışları kapattı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

Öte yandan AVM'deki bir kafede kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçtiği öne sürüldü.

Kişinin bir süre sonra intihar etmeden vazgeçirildiği, AVM'den dışarı çıkartıldığı aktarıldı.

İKİ İDDİA VAR

İki iddiaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avm #maltepe #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.