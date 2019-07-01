Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de alışveriş merkezinde hareketli dakikalar! İki iddia var: İntihar girişimi mi, rehin alma olayı mı

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis, AVM'ye giriş çıkışları kapattı. Öte yandan AVM'deki bir kafede kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçtiği öne sürüldü. İki iddiaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis, AVM'ye giriş çıkışları kapattı.



İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI



Öte yandan AVM'deki bir kafede kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçtiği öne sürüldü.



Kişinin bir süre sonra intihar etmeden vazgeçirildiği, AVM'den dışarı çıkartıldığı aktarıldı.



İKİ İDDİA VAR



İki iddiaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr