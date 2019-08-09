Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, "Biz depremin zamanını vermemiz mümkün değil fakat geçmiş depremlerin sıklığı ve büyüklüklerine bakarak tahmin yapıyoruz. İstanbul Marmara için yapılan tahminler gibi. Benim aynı yöntemle yapabildiğim yorumlar Öncelikle Biga-Çan-Bayramiç hattı, İstanbul Marmara ve Denizli Aydın arası ve dolayı deprem olma olasılığı sıralamasında önlerde" ifadelerini kullandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, dünkü depremler sonrası önemli uyarılarda bulundı.



Doğan Perinçek, şunları aktardı:



"Bir meslektaşım Sisam için deprem tahmininde bulunmuş. Sisam dolayında son bir iki yıl boyunca zaman zaman irili ufaklı deprem oldu. Biriken enerji kısmen boşalıyor. Bu nedenle Sisam dolayında ziyade daha Doğuda Aydın Denizli arası ve dolayı için endişeliyim. (Bugün Denizli depremi sözünü ettiğim alanın enerjisini boşaltmadı) Bu alan son beş yıldır deprem yoğunluğu açısından çok sakin ve gerilim artıyor, enerji birikiyor.



Biz depremin zamanını vermemiz mümkün değil fakat geçmiş depremlerin sıklığı ve büyüklüklerine bakarak tahmin yapıyoruz. İstanbul Marmara için yapılan tahminler gibi. Benim aynı yöntemle yapabildiğim yorumlar Öncelikle Biga-Çan-Bayramiç hattı, İstanbul Marmara ve Denizli Aydın arası ve dolayı deprem olma olasılığı sıralamasında önlerde."



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