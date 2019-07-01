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Son dakika haberleri... İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, "Demokrasinin gelişimine ve olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhun uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kasım Kutlu'nun kamuoyuna yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Hemşehrilerim, 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

Bu güzel şehir İstanbul'a 1986 yılından beri hizmet etme imkanı bulduğum için mutluyum. Görev yaptığım İSBAK A.Ş. ve Metro İstanbul'da ülkem adına yerli ve milli birçok teknolojik ilkleri ekip arkadaşlarımla başarmanın heyecanını yaşadım. Son Türk Devletinin emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesine katkı sağlayacak, ahlaki ve milli/yerlinin yanında duran bir ideolojiyle gece gündüz çalışma gayreti içinde olduk. 

Kamu şirketi felsefesinin dışına çıkarak 'Müşterimiz patronumuzdur, patronumuz İstanbulludur' prensibini hizmette esas aldık. İşletmede, üretimde ve yönetimde 'Sıfır israf' ilkesini stratejik planına koyan farklı bir anlayışı hayata geçirdik. 

Bu güzel işleri başarmamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip ERDOĞAN'a ve diğer belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine ve olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhun uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Kasım KUTLU"

ulusal.com.tr

Etiketler; #kasım kutlu #istanbul #metro
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