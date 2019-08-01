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Son dakika haberleri... İstanbul Pendik-Tuzla'da deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü açıklandı (1 Ağustos 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul Tuzla'da deprem oldu. Çok sayıda vatandaş, depremi hissettiğini belirtti. Sosyal medya hesaplarından deprem meydana geldiğini aktaran yurttaşlar, Tuzla ilçesinin sallandığını kaydetti. Herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenilen deprem, vatandaşlarda panik yarattı. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'daki depremin Pendik ilçesinde saat 09.27'de olduğunu, depremin büyüklüğünün 2, derinliğinin de 8.4 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi. 2 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda vatandaş tarafından etkili şekilde hissedildi

Son dakika haberleri... İstanbul Pendik-Tuzla'da deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü açıklandı (1 Ağustos 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

İstanbul'un Tuzla ilçesi sallandı.

Depremi hisseden vatandaşlar, o anlarla ilgili mesajlar paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından deprem meydana geldiğini aktaran yurttaşlar, Tuzla ilçesinin sallandığını kaydetti.

Herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenilen deprem, vatandaşlarda panik yarattı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'daki depremin Pendik ilçesinde olduğunu açıkladı.

Saat 09.27'deki depremin büyüklüğünün 2, derinliğinin de 8.4 kilometre olduğu belirtildi.

2 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda vatandaş tarafından etkili şekilde hissedildi

SON DEPREMLER

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #tuzla #istanbul
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