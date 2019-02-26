İstanbul'un Tuzla ilçesinde koku paniği yaşanıyor. İlçeyi saran kokunun kaynağı araştırılıyor. Kokunun kaynağı kimyasal atık mı? Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün İçmeler mahallemizin iki sokağını kapsayan bu hadise, çok ilginç bir hadise. Emniyet, valilik yetkilileri ve AFAD ile görüştük. Çok ilginç bir rögar kapağının açılıp, dökülen bir kimyasal madde olarak düşünülüyor. Şu ana kadar 3 kişi aşırı kokudan dolayı devlet hastanesinde ayakta tedaviyle gittiğini, herhangi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da kokuya ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul'un Tuzla ilçesi İçmeler mahallesinde, sabah saatlerinde 5-5,30 sıralarında koku yoğun olarak hissedilmeye başlandı. Ardından koku, tüm ilçeye hakim oldu.



Mahallede çalışmalar sürüyor ve hala mahallede yoğun bir koku hakim. Kanalizasyon hattı incelendi ve su basma işlemi yapıldı. Ekipler kokunun nedenini araştırıyor. Bazı cihazlarla rüzgarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapıldı. İtfaiye ekipleri bir taraftan incelemeleri sürdürürken kanalizasyonlar da inceleniyor. Rögarlardan numuneler alınıyor ve kimyasal atık olup olmadığı araştırılıyor.



Daha önce de ilçeye aynı şekilde bir kimyasal atık atılmıştı. Bu kimyasal atıkla birlikte hastaneye kaldırılanlar olmuştu. Ekipler incelemelerini sürdürüyor. Bölgede yaşayanların ifadesine göre, sabah saat 5, 5.30 sıralarında yoğun bir koku hakim oldu. Bazı yaşayanlar, koku nedeniyle evlerini terk etti. Yoğun koku mahallede hissediliyor.



BELEDİYE BAŞKANI YAZICI'DAN AÇIKLAMA



CNN Türk'e konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı koku hakkında son bilgileri paylaştı.



Yazıcı şunları söyledi:



"Bir önceki yaşanan olay, sanayi bölgesinde olmuştu. Biz İstanbul'da 8 organizenin 5'inin bulunduran bir ilçeyiz. O sanayi bölgesindeki olan bir hadiseydi ve oradaki vidanjörlerle dökülmüş olan kimyasal maddeleri yakalanmıştı.



Bugün İçmeler mahallemizin iki sokağını kapsayan bu hadise, çok ilginç bir hadise. Emniyet, valilik yetkilileri ve AFAD ile görüştük. Çok ilginç bir rögar kapağının açılıp, dökülen bir kimyasal madde olarak düşünülüyor. Çevreye yansıyan koku itibariyle araştırılıyor. Şu ana kadar 3 kişi aşırı kokudan dolayı devlet hastanesinde ayakta tedaviyle gittiğini, herhangi bir durum söz konusu değil. Bir vidanjör veya büyük miktarda bir kimyasal döküntü olmadığını, daha az miktarda, çok ileri götürmek istemiyorum ama özellikle de birilerinin bir sabotaj gibi olabileceği şüphesi bile uyandırıyor insanında. Şu andaki mahallemizin iki sokağında oluşan bir hadise."



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da çevreye yayılan kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin soruşturma başlattı.



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