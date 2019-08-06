SON DAKİKA HABERLERİ! İstanbul'un o ilçesinde 10 saatlik su kesintisi! İSKİ açıkladı (Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 'Arnavutköy ilçesi sakinlerinin dikkatine' başlığıyla yapılan açıklamada "Gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos Çarşamba günü 22.00 ile 8 Ağustos Perşembe günü 08.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde programlı su kesintisi uygulanacaktır." denildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 'Arnavutköy ilçesi sakinlerinin dikkatine' başlıklı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, 10 saatlik su kesintisi yaşanacağı belirtildi.



Duyuruda Arnavutköy'ün Ömerli, Hastane, Yassıören ve Nakkaş mahallelerinde kesinti olacağı kaydedildi.



İSKİ'nin açıklamasında "Gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 7 Ağustos Çarşamba günü 22.00 ile 8 Ağustos Perşembe günü 08.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde programlı su kesintisi uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.



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