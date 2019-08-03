İstanbul'un tüm ilçelerinde yapıldı
İstanbul'un tüm ilçelerinde yapıldı
Futbolda yayın sorunu çözüldü
Futbolda yayın sorunu çözüldü
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... İstanbul'un tüm ilçelerinde helikopter destekli uygulama yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi

Son dakika haberleri... İstanbul'un tüm ilçelerinde helikopter destekli uygulama yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-13" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Saat 23:59'a kadar süren uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katıldı.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştirildi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.