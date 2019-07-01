Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden skandal 'Atatürk' paylaşımı! Twiti sildiler! Valilik fotoğraf yüklerken yapılanların videosunu paylaştı

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun valiye yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, arkada yer alan Atatürk resmiyle fotoşop üzerinden oynandığı ve kaşlarının birleştirildiği görüldü. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz, "Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur. Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır." dedi. Valiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bir görüntü paylaşıldı. Videoda Twitter uygulaması üzerinden fotoğraf paylaşılırken yapılanlar yer aldı. Sözkonusu fotoğraf üzerinde düzenlemelerin yapıldığı görülen videoda uygulamadaki fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında karartı olduğu belirtildi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun valiye yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.



Paylaşımda, arkada yer alan Atatürk resmiyle fotoşop üzerinden oynandığı ve kaşlarının birleştirildiği görüldü.



Valiliğin yaptığı paylaşım büyük tepkilere neden oldu.



Valilik gelen tepkilerin ardından paylaşımı kısa sürede kaldırıp, orijinal fotoğrafı paylaştı.



FOTOĞRAFI PAYLAŞAN MÜDÜR AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Valiliği Kurumsal İletişim Müdürü Muammer Karadeniz, önce paylaşılıp ardından silinen tweetle ilgili bir video eşliğinde açıklama yaptı.



Açıklamada "Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur. Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır. Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum." denildi.



VALİLİK O ANLARI PAYLAŞTI



Valiliğe ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bir görüntü paylaşıldı. Videoda Twitter uygulaması üzerinden fotoğraf paylaşılırken yapılanlar yer aldı. Sözkonusu fotoğraf üzerinde düzenlemelerin yapıldığı görülen videoda uygulamadaki fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında karartı olduğu belirtildi.







İşte tepki çeken o paylaşım:















