İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangın'da 7 kişinin dumandan etkilendiğini, 2 itfaiyeci patlamada yaralandığını aktardı.

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangın'da 7 kişinin dumandan etkilendiğini, 2 itfaiyeci patlamada yaralandığını aktardı.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangına, itfaiye, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edildiği ifade edildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır."