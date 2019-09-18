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Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden Tuzla açıklaması

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangın'da 7 kişinin dumandan etkilendiğini, 2 itfaiyeci patlamada yaralandığını aktardı.

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden Tuzla açıklaması

İstanbul Valiliği, Tuzla'daki yangın'da 7 kişinin dumandan etkilendiğini, 2 itfaiyeci patlamada yaralandığını aktardı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangına, itfaiye, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır."

Etiketler; #İstanbul Valiliği #tuzla
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