İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'mizde kuvvetli yağış ve fırtına ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve Genel Sekreter Yardımcımız Orhan Demir'in koordinasyonunda her noktaya müdahale ediliyor." dedi. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un kuvvetli yağış sonrası yapılan kurtarma, tahliye ve diğer müdahaleleri yerinde incelediğini kaydeden Sözcü Ongun, "İSKİ, İtfaiye, İGDAŞ ve tüm diğer İBB ekipleri kentin her bölgesinde müdahalelerini sürdürüyor." açıklaması yaptı. Ongun'un paylaştığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporunda, "17 Ağustos 2019 sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedilmiş olup en fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülmüş olup metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedilmiştir" ifadeleri yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar dikkate alınarak, olası sağanak yağışlara karşı Büyükşehir Belediyemize bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tüm birimleriyle teyakkuz halindedir. İhbarlarınızı 153 Mavi Masa hattımıza bildirebilirsiniz." denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentteki kuvvetli yağışla ilgili açıklama yaptı.



Ongun'un paylaştığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) raporunda, "17 Ağustos 2019 sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kilogram yağış kaydedilmiş olup en fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülmüş olup metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağış kaydedilmiştir" denildi.



Raporda yer alan ifadelerin devamında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfakiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerine gelen 2414 ihbara, 3799 personel, 1841 araç ve iş makinesi ve ekipman ile müdahale edilmektedir" denildi.



Raporda, sorun yaşanan önemli noktalar ve olaylar da yer aldı.



İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un kuvvetli yağış sonrası yapılan kurtarma, tahliye ve diğer müdahaleleri yerinde incelediğini kaydeden Sözcü Ongun, "İSKİ, İtfaiye, İGDAŞ ve tüm diğer İBB ekipleri kentin her bölgesinde müdahalelerini sürdürüyor." açıklaması yaptı.



Açıklamalarını sürdüren Ongun, "İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'mizde kuvvetli yağış ve fırtına ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve Genel Sekreter Yardımcımız Orhan Demir'in koordinasyonunda her noktaya müdahale ediliyor." dedi.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar dikkate alınarak, olası sağanak yağışlara karşı Büyükşehir Belediyemize bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tüm birimleriyle teyakkuz halindedir. İhbarlarınızı 153 Mavi Masa hattımıza bildirebilirsiniz." denildi.



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