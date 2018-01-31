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İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
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Son Dakika haberleri: İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu

İstanbul Başakşehir'de bir fırında ikisi yabancı uyruklu 4 kişinin cesedi bulundu.

Son Dakika haberleri: İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan fırına giren çalışanlar, Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), Suriye uyruklu Agıl Resıd (19) ve soyadı tespit edilemeyen Hikmet isimli Pakistanlının cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Ölen şahısların fırında çalışıp buradaki yatakhanede kaldıkları ileri sürüldü. 

Öte yandan fırının sahipleri R.Y. ve O.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla salıverildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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