İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zamla taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirtti.



Alınan karar doğrultusunda ortaya çıkan yeni fiyat tarifesi hakkında bilgi veren Aksu, "50 bine yakın taksi şoförüne, şoförlerimizin aileleriyle birlikte toplam sayısı bulan 250 bin kişilik ailemize ve tüm İstanbullulara hayırlı olsun. Taksimetre ücretlerindeki son değişikliğin Eylül 2017'de yani yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu ücret değişikliğini bir zam olarak değil bir düzeltme olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Aksu, ücretlerdeki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fiyat artışının aslında enflasyonun da altında kaldığı bir gerçek. Gelinen noktada açılış ücreti 4 lira idi, 5 lira oldu. İndi-bindi 10 lira idi 13 lira oldu. Kilometre başı ücret 2,5 lira idi 3,10 lira oldu. Tüm İstanbulluların bilmesini isteriz ki; yeni fiyat tarifesi İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini de artıracak; taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır. Yine bu kapsamda, bu sektöre leke vuran olumsuz örneklerin azaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne denetimleri artırmaları yönündeki çağrımızı yinelemek istiyoruz. Burada tarafımıza verilecek ilave yetkilerle birlikte, içimizdeki çürük elmaları hızla temizleyebiliriz. Bu da en az taksi ücretlerindeki düzeltme kadar önemli bir süreç ve burada da yetkililerimizden destek bekliyoruz."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, “İstanbul genelinde faaliyet gösteren; taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servisleri ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Ücret tarifesi; enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı. Taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak; açılış ücreti 5 TL, mesafe tarifesi 3,10 TL, yolculuk başına minimum ücret ise 13 TL uygulanması, minibüslerde mevcut ücretler üzerinden yüzde 25 artış yapılarak; öğrenci 0-6 km 1,5 TL / 6 km sonrası 2 TL, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 2,5 TL uygulanması, taksi dolmuş ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden yüzde 24 artış uygulanması, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; en kısa mesafe olan 0-1 km 243 TL olarak uygulanması, personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 TL, her km için ücret ise 1,26 TL olarak uygulanması, şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı. Elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim uygulanması kararları da alındı" İfadeleri kullanıldı.

