Son dakika haberleri... İstanbullular sandığa gidiyor! Bunlara dikkat

İstanbul'da seçime sayılı saatler kaldı. 10 milyonun üzerinde seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidecek. 31 Mart'ta kesinleşmiş sandık seçmen listeleri bu seçimde de kullanılacak. 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. İşte ayrıntılar

İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 31 bin, 124 sandıkta oy kullanacak.



Pazar günü vali yardımcılarının başında olacağı koordinasyon merkezlerinden seçim güvenliğine yönelik tüm gelişmeler takip edilecek.



Şehir dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 55 bin polis ve jandarma mesaide olacak.



Seçmen 23 Haziran'da sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek.



Oy pusulasında Ak Parti, CHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve 17 bağımsız aday olacak.



Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adaylar başkanlık için yarışacak.



Seçimde 31 Mart'ta kesinleşmiş sandık seçmen listeleri kullanılacak. Ancak bu listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşüldü.



Asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listelerinde oy kullanamaz şerhi düşüldü.



Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.



31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.



31 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi seçimi sandık kurulu usülsüzlüğü nedeniyle iptal edilmişti. Bu seçimde YSK'nın kararıyla sandık kurulu başkanı mutlaka kamu görevlisi olacak. Pazar günü alınan güvenlik önlemleri kapsamında eğlence mekanları kapalı olacak, içki satışı yapılamayacak, güvenlik güçleri dışında ruhsatlı da olsa silah taşınamayacak.



ulusal.com.tr

