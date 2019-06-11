İstanbul'da 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde adayların oy pusulasındaki yeri belli oldu. 4 siyasi partinin yer aldığı pusulada partilerin altında adayların isimleri yer aldı. Partilerin sıralaması; Saadet Partisi, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi şeklinde oldu. Pusulada 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar' ifadeler yer aldı

İstanbul'da 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde adayların oy pusulasındaki yeri belli oldu.



4 siyasi partinin yer aldığı pusulada partilerin altında adayların isimleri yer aldı.



Pusulada 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar' ifadeler yer aldı.



Pusulada 17 bağımsız aday isimleriyle yer aldı.



İstanbulluların 23 Haziran seçiminde sandığa atacağı tek oy pusulası olduğu ifade edildi.



ulusal.com.tr