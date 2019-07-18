Son dakika haberleri... İşte AK Partili vekillere göre başarısız bakanlar! "Erdoğan bir bir not aldı"

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, "Bazı Ak Parti milletvekillerine sordum kabinede hangi bakan daha çok başarılı diye. Milletvekilleri ise 16 bakan hakkında görüşlerini sıraladı. Kabine de 5 bakan milletvekillerinin gözünde başarılı görülüyor. Kabine de milletvekilleri ve vatandaşlarla en çok diyaloğu olan bakanlardan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görünüyor. Milletvekilleri bu bakanlardan istediğimiz zaman randevu alıyoruz memleket meselelerini rahat bir şekilde konuşuyoruz seçim bölgelerimizde bu bakanlardan sıkıntı çekmedik dediler. Kabinede 16 bakanlık var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beyi vekiller anket dışı tuttular ama diğer bakanlıklarda çok sıkıntı var." diye yazdı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat'ın bugün 'Vekiller bakanlara karne verdi' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



İşte Polat'ın o yazısı:



"Başkanlık sisteminde bazı Ak Parti milletvekilleri bakanlara karne verdi.



Zaman zaman milletvekilleri bakanlardan şikayetçi olsa da çalışan bakanların hakkını da vermek gerekir dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine de bazı bakanları zaman zaman uyarıyor bize ayak uyduramayan varsa istifasını verir gider der.



Erdoğan’ın bu sözleri kabine de bazı bakanları harekete geçirir.



İlk günden beri milletvekilleri ile diyalog içerisin de olan bazı bakanların çalışmaları dikkat çekiyor.



Bazı Ak Parti milletvekillerine sordum kabinede hangi bakan daha çok başarılı diye.



Milletvekilleri ise 16 bakan hakkında görüşlerini sıraladı.



Kabine de 5 bakan milletvekillerinin gözünde başarılı görülüyor.



Kabine de milletvekilleri ve vatandaşlarla en çok diyaloğu olan bakanlardan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görünüyor.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu siyasetten geldiği için az çok siyasilerin derdinden anlıyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk zamanlarda tepki alıyordu bakan Koca’nın koltuğa alışması vekiller ile arasındaki buzları eritti.



Sağlık bakanlığını gerçekten yürütmek kolay değil bakan Koca hastane sahibi olduğu için bu konulara yabancı değil.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un babacan tavırları dikkat çekiyor.



Milli Eğitim biliyorsunuz hükümetin aynasıdır Eğitim çöktü mü hükümette çöker.



Bakan Selçuk eğitim politikasında radikal kararlar aldı ve başarılı oldu hiç bir siyasetçinin bu güne kadar milli Eğitim bakanını eleştirdiğini görmedim.



Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dış politikayı çok güzel bir şekilde yürütüyor.



Meclis kulislerinde en az 50 veya 60’a yakın Ak Parti milletvekilinin kabinedeki bakanlar üzerine görüşlerini aldım en çok bu bakanlardan memnun olduğunu söylediler.



Milletvekilleri bu bakanlardan istediğimiz zaman randevu alıyoruz memleket meselelerini rahat bir şekilde konuşuyoruz seçim bölgelerimizde bu bakanlardan sıkıntı çekmedik dediler.



Kabinede 16 bakanlık var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beyi vekiller anket dışı tuttular ama diğer bakanlıklarda çok sıkıntı var.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekillerin daha önce gruplar halinde görüşlerini aldı ve hangi bakanın telefonlara çıkmadığını randevu vermediğini ve hizmet veremediklerini bir bir not aldı.



Bakalım önümüzdeki günlerde kaç bakan koltuğunu bırakacak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sıkıntıları nasıl giderecek hep birlikte göreceğiz."



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