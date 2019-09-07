SON DAKİKA HABERLERİ! İşte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ceza aldıran paylaşımlar

SOSYAL medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında karar çıktı. Beş ayrı suçtan yargılanan Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Geçmişte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıkan Canan Kaftancıoğlu hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, ‘’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’’, ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’, ‘’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’’ ve ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçlarından 14 Ocak 2018’de soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu’na son sözü soruldu. Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, “Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık.” şeklinde beyanda bulundu.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı. Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu’nu “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 8 ay, ‘’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘’terör örgütü propagandası yapmak’’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere ertelemesiz toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Tutuklama kararı çıkmadı. Kararın istinaf mahkemesine gideceği belirtildi. Kaftancıoğlu kararı temyize götürecek.

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