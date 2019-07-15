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Son dakika haberleri... İşte Erdoğan-Mehmet Şimşek görüşmesinde konuşulanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e bakanlık teklifi olmadığı belirtildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış. Şimşek’e 'Zaman zaman bir araya gelelim' demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan’a teşekkür etmiş" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... İşte Erdoğan-Mehmet Şimşek görüşmesinde konuşulanlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek arasında geçen görüşmeye dair bazı detaylar aktardı.

BAKANLIK TEKLİFİ İDDİASI

Selvi, görüşmede Erdoğan'dan Şimşek'e bir bakanlık teklifi olmadığını, Şimşek'in de bu teklifi reddetmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını yazdı.

Selvi'nin AK Parti cephesinden edindiği izlenime göre, verimli bir görüşme gerçekleşmiş.

Selvi, "Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış. Şimşek’e 'Zaman zaman bir araya gelelim' demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan’a teşekkür etmiş" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Mehmet Şimşek
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