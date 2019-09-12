Son dakika haberleri! İşte HDP'nin terör güzergahı

Diyarbakır’da HDP İl Binası önünde “evlat nöbeti” tutan aileler, çocuklarının kaybolma öyküsünü anlatırken hep aynı güzergahı çizdiler. Öyle bir güzergah ki, HDP (önceki adları BDP ve DTP) ilçe ya da il binasına gidip gelmekle başlıyor, sonra Hazar Gölü’ne kampa gidiliyor ve bir dizi aşamadan sonra Irak ve Suriye’deki PKK/YPG kamplarına dağıtım yapılıyor... Kritik durak Hazar Gölü! Ağ atılan çocuklar, 12-15 yaş grubu. Diyarbakır’da sokaktaki insanın bile bildiği, ancak cin çarpmış gibi duymak istemediği yerin adı! İlk olarak parti binasında elenen çocuklar, Elazığ yolu üzerinde Hazar Gölü kıyısında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Dinlenme Tesisleri’ne sözde tatil ve dinlence için gönderiliyor. Buradaki “staj”dan geçenler, dönüşte artık ailelerinden ve okullarından ayrılarak örgüte adım atıyorlar. İlk durak, şehirdeki “hücre evi”. Stajın teorik kısmı ve kişilik testlerinin yapıldığı sürenin sonunda, Lice ve Silvan’daki kamplara gönderiliyorlar. Artık silah talim zamanı gelmiştir... Silah eğitimi de tamamlandıktan sonra Suriye ve Irak’taki kamplara dağıtım yapılıyor. Anlatımlarda sıkça geçen “Hazar Gölü’ne gitti” ya da “Beni Lice’ye yönlendirdiler, Lice’de, Silvan’da aradım” ifadeleri de, bu güzergahın ipuçlarını veriyor.

KAMP NE ZAMAN KURULDU

Hazar Gölü Tesisleri, 2004 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halk Partisi (SHP) adına katılıp belediye başkanı olan Osman Baydemir döneminde kuruldu. Aynı dönemde, sonradan 2014 seçimlerinde Diyarbakır’a “Eşbaşkan” olacak olan Fırat Anlı da Yenişehir Belediyesi Başkanı seçildi. O zaman belde olan Bağlar, Kayapınar, Sur’da ve ilçeler Lice, Silvan, Dicle, Ergani, Hazro, Kocaköy’de de SHP kazandı. 2009’daki yerel seçimlerde ise, dönemin HDP’si olan Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 14 ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Açılım ve çözüm sürecinin dallanıp budaklandığı bu yıllarda, PKK’ya yoğun bir kadro akışı sağlandı.

YAZ KAMPI MODELİ KURULDU

21 Temmuz 2013’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Elazığ Hazar Gölünde kurulan Çocuk Yaz Kampı’nı ziyaretinde, “Hazar Gölü, 8 yıldan bu yana organize edilen Çocuk Yaz Kampı alanında bir modele dönüştü. Kent genelinde çocuklarla ilgili çalışma yapan 19 kurum ve kuruluşun sürece katan Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve risk altında bulunan çocuklara birer hafta tatil yaptırıyoruz” dedi. Üzerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tesisleri yazılı giriş takına Kürtçe pankart asıldı.

'YAŞASIN ANLI YAŞASIN APO'

2014’de bu kez BDP (yani bugünün HDP’si) olarak seçime girip Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı olan Fırat Anlı’nın Yaz Kampını ziyaretleriyle basına yansıdı. 2009 yılında DTP Diyarbakır İl Başkanı ve sonrasında KCK hükümlüsü olan Anlı’nın Hazar Gölü’nde çekilen hatıra fotoğraflarında, barış işareti yapan, sarı-kırmızı-yeşil renkli formalar giyen çocuklara PKK marşı söyletildi. Ziyaretçi defterinde ise “Yaşasın Anlı, Yaşasın Apo” yazıları yer aldı. Diyarbakırlılar, tam da o yılları, “Hazar Gölü’ne 500 çocuk gider, 200’ü döner” diye anlatıyor...

HAZAR GÖLÜ MÜDAVİMİNİN SİCİLİ

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak Gülten Kışanak’ın yanında boy gösteren Fırat Anlı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Ekim 2016’da tutuklandı. Anlı hakkında hazırlanan iddianamede, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme”, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması”, “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme”, “Örgüt üyesi olmak” ve 9 kez “Örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

ERGENEKON KÖTÜ KCK İYİ

20 Mart 2014 tarihinde Tigris Haber’e verdiği röportajda, Fırat Anlı, “PKK Ortadoğu’nun en büyük örgütlerindendir. Kürt sorunun çözümü noktasında siz adım atmazsanız PKK’nin silah bırakmasından söz edemezsiniz” dedi.

Fırat Anlı, 10 Ağustos 2015’de Hazar Gölü’nde Şırnak Belediyesi Eş Başkanı Serhat Kadirhan’ı ağırladı ve “Bugün yüreğimiz bir. Diyarbakır’ın, Lice’nin, Ergani’nin çocukları burada. İnşallah bir gün Bakur, Başür, Rojava ve Rojhılat’taki çocuklar, burada bir festivalde bir araya gelir” diye konuştu.

Tarihler, çocuklarını HDP’den isteyen ailelerin ‘Hazar Gölü’ne götürdüler’ dediği 2015 yılına denk gelmektedir.

PKK EĞİTİM MERKEZİYDİ

Resmi kayıtlarda şu bilgiler yer alıyor: Uzun yıllar HDP‘li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Osman Baydemir ve Gülten Kışanak döneminde yaşları 12-15 arasındaki çocukların PKK tarafından eğitim merkezi olarak kullanıldığı Elazığ Hazar gölünde 10 dönüm arazi üzerinde kurulu olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Hazar gölü Sosyal tesisleri 2017 yılında açılmadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyım olarak atanan Cumaaili Atilla’nın göreve gelmesi ile Elazığ’ın Gezin yakınlarında ki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesisleri PKK’nın üssü olarak kullanıldığı ve yeterli hizmet vermediği gerekçesi ile kapalı tutuldu. Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde kurulu olan sosyal tesisler uzun yıllar yaşları 12-15 arasında ki çocukların PKK tarafından eğitim verildiği bir merkez olarak biliniyordu. Sözde Diyarbakır Belediyesinin sosyal etkinlikleri kapsamında HDP’nin gençlik merkezlerinin faaliyet gösterdiği sosyal tesisler her yıl yaklaşık 1000 çocuğu barındırıyordu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hazar gölü Sosyal Tesisleri, yaz aylarında Diyarbakır dan getirilen çocuklar için hazırlanan eğitim merkezi görüntüsü verirken, geçtiğimiz yıllar da sürekli PKK’nın eğitim marşının çalındığı örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesi ile güvenlik güçleri tarafından Belediye’ye bildirilmiş ancak faaliyetlerin örgütsel değil, sosyal belediyecilik kapsamında yer alan branş eğitimlerin verildiği bir merkez olduğu beyan edilerek geçiştirilmişti.

HDP YENİDEN MÜHÜRLENDİ

Bu yıl yapılan son yerel seçimlerden sonra, Diyarbakır’da yine HDP’nin belediyeyi alması üzerine, Maden Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada tesisin mühürlendiği duyuruldu:

“Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi, Maden Kaymakamlığınca alınan 12.07.2019 tarihli karar ile yapılan incelemede, kamp ortamının eğitim, sağlık, güvenlik açısından çocukların beden ve ruh sağlığı için uygun olmadığı, daha önce giderilmesi gereken eksikliklerin tamamlanmadığı, bu durumun çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimi açısından risk teşkil etmesi sebebiyle kapatma kararı alınmıştır.”

FÜSUN İKİKARDEŞ

AYDINLIK