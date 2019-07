Son dakika haberleri... İşte S-400'ler için tasarlanan özel arma

Rusya'dan Türkiye'ye sevkiyatı devam eden S-400 sistemleri için 1'inci Filo kuruldu. Filo için özel arma da tasarlandı. Tasarlanan arma paylaşıldı. Arma, ‘Zafer’ çağrı adını taşıyan filoya at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlenerek hazırlandı

Bir hafta önce Rusya Türkiye’ye S-400 füzelerinin sevkiyatına başlamıştı. Kasım ayına kadar ilk filonun sevkiyatı tamamlanacak. Kurulan 1. Filo için özel bir arma da tasarlandı.



Türk Hava Kuvvetleri’nde bir çok filonun armasını, uçakların kuyruklarını tasarlayan Ömer Erkmen, ‘Zafer’ çağrı adını taşıyan filoya at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlenerek armayı hazırladı. Erkmen, Oğuz savaşçısı ile Orta Asya’dan gelen köklerimize, at ile sistemin mobil oluşanı biri yayda gerili, üçü de sadakta toplam 4 ok ile lançerdeki füze sayısına gönderme yapıyor.



Kokpit.aero'nun haberine göre, arka plandaki açıktan koyuya mavi toplarda atmosferin yükselen irtifalarını simgeliyor. Atın şaha kalkması isen atın ön ayaklarının oluşturduğu kuvvet çarpanı ile yükselen değişimi sembolize ediyor.



Erkmen, armanın onayından sonra tasarımı kendi Instagram hesabında paylaştı. Oğuz savaşçısının kılıcı ile henüz yok ama S-400 sisteminin koruması için kullanılan savunma sistemine dikkat çekiyor.



