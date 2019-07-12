Son dakika haberleri... İşte S-400 sisteminin özellikleri: Füzeler, ses hızının 10 katına ulaşıyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler teknik özellikleri ile öne çıkıyor. Tüm tehditlerin ülkemize yöneldiği bu dönemde sistem Türkiye'nin hava sahasını koruyacak. Etkin menzili 400 kilometre olan S-400'ler 30 bin metre irtifadaki hedefi yüzde 90'a varan isabetle imha edebiliyor

S-400, uzun menzilli hava savunma sistemi... Türkiye'nin hava sahası artık onların koruması altında.



Rusya'nın ileri teknoloji ürünü S-400, dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri. Sistem, havadan gelecek tehditleri imha etmek üzere tasarlandı. Hedefe tepki verme süresi ise 10 saniyeden daha az.



Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla tehditlerin yöneldiği bir bölgede yer alıyor. Balistik füze saldırısı ihtimaline karşı Ankara'nın hamlesi S-400 oldu. Savunma ihtiyacı da böylece karşılandı.



Türkiye topraklarını savunacak olan S400, radar sistemleri ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Radarlar sürekli olarak etrafı tarıyor. Havada uçan füze ya da uçak gibi bir cisim gördüğünde de bu bilgileri hızlıca değerlendiriyor.





ETKİN MENZİL 400 KM



AĞIRLIK 1800-1900 KG



UZUNLUK 7,5 M



GENİŞLİK 519 MM



İRTİFA 30000 M





Eğer cismin düşmana ait bir hava aracı ise füze anında fırlatılıyor. Füzeler ses hızının yaklaşık 10 katına ulaşabiliyor. Etkin menzili 400 kilometre olan S-400, tam 30 bin metre irtifadaki hedefi imha edebiliyor.



Bin 800 ila bin 900 kilogram ağırlığındaki S-400'lerin uzunluğu 7 buçuk metre, genişliği ise 519 milimetre...



Savunma silahı hedefi vurma kabiliyeti ile de öne çıkıyor. Hata payı yok denecek kadar az olan S-400'ler uçaklara karşı yüzde 90 ve insansız uçaklara karşı ise yüzde 80 oranında tam isabet sağlıyor.



Amerikan muadili Patriot'un gelişmişlik anlamında çok önünde olan S-400'lerin kullanım insiyatifi Türkiye'de olacak. Üretici ülke Rusya ile teknoloji transferi de S-400'lerin tercih edilmesinde önemli rol oynadı.



S-400'ler Rusya dışında sadece Çin'de bulunuyor. Tüm sevkiyatlar bittiğinde Türkiye S-400 sistemlerine sahip 2'nci ülke olacak.



ulusal.com.tr

