Son dakika haberleri... İşte S-400 yalanları ve gerçekler! "Sistem aktif olarak kullanılacak"

Rusya’dan alınacak S-400'ler, Türkiye'nin dış politikadaki en önemli gündem maddelerinden. Bu süreçte "S-400 alınmasın" diyen de oldu, kullanılmayacağını iddia eden de. Ancak S-400'lerde takvim planlandığı gibi işliyor. Uzmanlara göre S-400'lerle Türkiye'nin stratejik önemi artacak

Türkiye güvenlik politikaları kapsamında stratejik bir adım attı. Rusya ile S-400 sistemleri için yapılan anlaşmada süreç tamamlanmak üzere....



Amerika'nın baskılarına içerideki aykırı seslere rağmen Ankara, geri adım atmadı. Uzun sürecin sonuna gelindi. Önümüzdeki haftalarda S-400'lerin Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.



S-400’ler Türkiye'nin güvenliği açısında önemli. Sisteme yönelik farklı çevrelerden eleştiriler geldi. sistemin kullanılmayacağını iddia edenler oldu. Ancak gerçek öyle değil.



Sevkiyat için çalışmalar sürüyor.



"Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim"



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, takvimde bir sorun olmadığını söyledi. Mevcut savunma sistemlerine göre S-400'ler çok üstün. Ruslar'ın bu sistem üzerine çalışma süreci soğuk savaş döneminin öncesine dayanıyor.



Hazırlıklar sürüyor. Sistem Türkiye’ye geldiğinde belli aralıklarla test atışı yapılacak, ardından sistem konuşlanacak. Türkiye bu sayede stratejik çarpan etkisi yüksek bir silah sistemine kavuşmuş olacak.



Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, "Sistem 7/24 saat barışta ve savaşta aktif olacak. Tehdit her zaman söz konusudur." dedi



Teslimat planına göre, Türkiye’ye iki filo şeklinde S-400’ler teslim edilecek. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. Farklı menzillerde karma olarak toplam 128 adet füze teslim edilecek.



Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel de sistemin Türkiye için temel ihtiyaç olduğunu söyledi.



Erenel, "Özellikle Ruslar bu S- serisini Batıdan gelecek tehditlere karşı geliştirdi. S-400 sayesinde İHA, SİHA, Füze ve uçaklar 400 kilometreden tespit edilebilecek. Havadan karadan atılacak füzeleri, önceden fark edecek. Bu sistem gelen tehditten daha da hızlı. Şu an Çin kullanıyor. Türkiye'de de hazır hale geldiğinde, 2 ülkede olacak. Mobil olması patriotlara göre avantajlı ve kısa sürede hazır hale gelebiliyor." ifadelerini kullandı.



Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400'ler 80 hedefi aynı anda vurabiliyor. Ayrıca, S-400'de kullanılan radarlar, hayalet uçak olarak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahip... Türkiye bu sistemle önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak.



ulusal.com.tr

