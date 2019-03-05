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Son dakika haberleri... İşte Türkiye'de olan son depremler (5 Mart 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika depremlerinin listesi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremler...

Son dakika haberleri... İşte Türkiye'de olan son depremler (5 Mart 2019 Salı Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika depremlerinin listesi)
Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr
Etiketler; #son depremler #deprem
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