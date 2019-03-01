banner1002
Rusya ve Çin'den ABD'nin tasarısına veto
Rusya ve Çin'den ABD'nin tasarısına veto
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Son dakika haberleri... İşte Türkiye'de olan tüm depremler saat ve yer olarak listesi (1 Mart 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika depremleri)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre meydana gelen son depremler...

Son dakika haberleri... İşte Türkiye'de olan tüm depremler saat ve yer olarak listesi (1 Mart 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son dakika depremleri)
Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
Etiketler; #deprem #son depremler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.