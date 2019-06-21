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Son dakika haberleri... İyi Parti'de HDP çatlağı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın 'Selahattin Demirtaş' paylaşımlarına tepki

Son dakika haberleri... İyi Parti'de HDP çatlağı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Selahattin Demirtaş'ın Twitter paylaşımı alıntılayıp, "Artık bizi millet yapan unsurlara #VicdanKardeşliği'ni eklemeliyiz." cevabına  İyi Parti Grup Başkanvekili  ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki geldi.

Aytun Çıray'ın paylaşımına tepki gösteren İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İmralı'daki bebek katilinin de, PKK'ya terör örgütü diyememiş Demirtaş'ın seçmene koordinat vermesinin de bizde bir karşılığı yoktur. İğneyi hükûmete, çuvaldızı da kendimize batırıyorum. Tayyip Erdoğan sana söylüyorum, Aytun Çıray sen anla." dedi.

Aytun Çıray ne demişti?
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray Selahattin Demirtaş'ın Twitter paylaşımı alıntılayıp, "Artık bizi millet yapan unsurlara #VicdanKardeşliği'ni eklemeliyiz. Herbirimizin vicdanının bütün hepimizin umutlarını ve mutlu bir gelecek özlemini yansıttığı bir aynaya dönüşmesinin zamanı geldi. Pazar günü açılacak sandıklar bizi kılacak inşallah vicdanlarda birleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #İyi Parti #hdp
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