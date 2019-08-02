Son dakika haberleri... İyi Parti'de Musavat Dervişoğlu'na yeni görev

Bugün, TBMM İyi Parti Grup Toplantı Salonunda parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar'ın Divan Başkanlığında grup toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan boşalan Grup Başkan Vekilliği görevine İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu seçildi.
Divan üyelerinin Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Tuba Vural Çokal olduğu belirtildi.
Seçim sonucunun 37 katılım, 36 geçerli oyla gerçekleştiği kaydedildi.
ulusal.com.tr
İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevine, İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu seçildi
Bugün, TBMM İyi Parti Grup Toplantı Salonunda parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar'ın Divan Başkanlığında grup toplantısı gerçekleştirildi.