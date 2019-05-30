İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Yine bir torba yasa geldi. İçinde pek çok konu var.Olmayan, sözleşmeli öğretmenin 3+1’i yok, memurların 1 yılı geçkin süredir beklediği 3600 yok, 2000’den sonra emekli olanlara intibak yok,EYT’nin adı yok. Sözleşmeli yok.Taşerona 4+4’den kurtuluş yok.Çalışan yok,emeğe saygı yok" açıklaması yaptı

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili açıklama yaptı. Koncuk'un açıklamasında diğer mağduriyetler de yer aldı.



İyi Partili Koncuk, şunları ifade etti:



"Yine bir torba yasa geldi.



İçinde pek çok konu var.



Olmayan, sözleşmeli öğretmenin 3+1’i yok, memurların 1 yılı geçkin süredir beklediği 3600 yok, 2000’den sonra emekli olanlara intibak yok, EYT’nin adı yok.



Sözleşmeli yok.



Taşerona 4+4’den kurtuluş yok.



Çalışan yok,emeğe saygı yok!"



ulusal.com.tr



