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Son dakika haberleri... İyi Parti'den YSK'ya 24 Haziran genel seçimleri başvurusu

İyi Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "İyi Parti olarak 24 Haziran genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğine dair  başvurumuzu yaptık" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... İyi Parti'den YSK'ya 24 Haziran genel seçimleri başvurusu

İyi Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 24 Haziran genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğine dair Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yaptı.

Açıklamalar yapan Seymen, şunları söyledi:

"İyi Parti olarak 24 Haziran genel seçimlerinin yenilenmesi gerektiğine dair  başvurumuzu yaptık. 

YSK unutmamalı ki; Türkiye'de tek hukuk var. Bu hukuk başvuru sahibi gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Hukuka uygun haklı taleplerimize hep RET veren Yüksek Seçim Kurulu'nu sağduyulu ve adil davranmaya çağırıyoruz.

YSK, TAM KANUNSUZLUK SEBEBİYLE 24 Haziran 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimini iptal ederek yenilemelidir."

ulusal.com.tr





Etiketler; #İyi Parti #ysk #24 haziran #başvuru
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