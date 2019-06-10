İzlanda Milli Takım Kaptanı Aron Gunnarsson, "Biz geçmişte Konya'ya gitmiştik. Oradaki havaalanında benzer sorunlar yaşadık. Türk futbolcuların ne yaşadığını ben çok iyi biliyorum. Kanun kanundur, kural kuraldır." dedi. Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda oynadığı maçı için Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti. Konyaspor tarafından "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." açıklaması yapıldı

İzlanda Milli Takım Kaptanı Aron Gunnarsson, açıklamalarda bulundu.



Gunnarsson, "Biz geçmişte Konya'ya gitmiştik. Oradaki havaalanında benzer sorunlar yaşadık. Türk futbolcuların ne yaşadığını ben çok iyi biliyorum. Kanun kanundur, kural kuraldır." dedi.



Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda oynadığı maçı için Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti.



Konya Havaalanı o tarihte de uluslararası direkt uçuşlar için onaylıydı.



KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA



Konyaspor tarafından "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr