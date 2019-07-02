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Son dakika haberleri... İzmir Aliağa'da gemi yangını: 1 ölü, 16 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli bir gemide patlama yaşandı. Nedeni bilinmeyen patlama sonrası gemide yangın çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Gemideki soğutma çalışmaları sürüyor...

Son dakika haberleri... İzmir Aliağa'da gemi yangını: 1 ölü, 16 yaralı

Önce büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler yükseldi.

Olay İzmir Aliağa'daki Petkim Limanı'nda demirli İtalya bandralı bir gemide yaşandı. Fransa'da propilen yüklemesi için İzmir'e gelen "Syn Zania" isimli gemide bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası gemi alev aldı. 

Gemiye karadan ve denizden müdahale edildi. Yangında 15 İtalyan, 1 Romanya vatandaşı ve bir de Petkim çalışanı yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan mürettebattan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia kurtarılamadı.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, olay yerinde inceleme yaptı, hastanede yararlıları ziyaret etti.

PETKİM'den de açıklama yapıldı. Patlamanım sıvı hidrojen dolumu sırasında yaşandığı belirtildi.
"Petkim İskele 5'te 23:20 civarında, İtalya bandıralı "Syn Zania" adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Yangın, gün ağırırken kontrol altına alındı. Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir
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