İzmir güne depremle uyandı. İlki 4,8 büyüklüğünde olan deprem sonrası 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından ilçeyi dolaştıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ açıklama yaptı

Güne depremler başlayan İzmir sallanmaya devam ediyorç



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İzmir Körfezinde bu sabah art arda depremler meydana geldi.



Birinci deprem, saat 08.13'te yerin 16,8 kilometre derinliğinde oldu.



4,8 büyüklüğündeki deprem İzmir ve çevre illerden hissedildi.



İkinci deprem ise 08.30'da meydana geldi. Yerin 19,6 kilometre derinliğinde depremin büyüklüğü 3,9 olarak kaydedildi.



AFAD'DAN İZMİR AÇIKLAMASI



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi. Şu ana kadar bölgeden olumsuz bir ihbar alınmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." denildi.



FOÇA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Depremin hemen ardından ilçeyi dolaştıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Sarsıntı ilçemizde çok güçlü hissedildi. Birçok vatandaşımız iş ve okula gittikleri için uyanıktı. Bu nedenle hissedenlerin sayısı da çok fazlaydı. Herkes panik halinde evlerinden çıktı. Ancak, hiçbir yaralanma, can kaybı ya da binalarımızda hasar meydana gelmedi. Ben ve çalışma arkadaşlarımın tespit ettiğimiz bir hasarlı bina yok. Henüz bize yapılan bir başvuru da yok" dedi.



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