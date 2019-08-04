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Son dakika haberleri... İzmir'de deprem (04 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

İzmir Bayraklı'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı

Son dakika haberleri... İzmir'de deprem (04 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16:46'da İzmir Bayraklı'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine ise depremin merkez üssünü İzmir Bornova olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 12 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLERİN LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #izmir
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