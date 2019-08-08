İzmir'de çok sayıda vatandaş, deprem olduğunu belirten mesajlar paylaştı. Binlerce mesaj atılırken, yurttaşlar korktuğunu belirtti. İzmir ve çevre illerde etkili şekilde hissedilen depremin büyüklüğü açıklandı. Deprem saat 11.39'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 5.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.8 olarak revize etti. Kandilli'ye göre, deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Kandilli'ye göre Ege Denizi'nde saat 11.47'de yerin 9.8 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün de 3.2'den 3.3'e revize etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi

İzmir, depremle sallandı.



Saat 11.39'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem anında vatandaşlar çok sayıda mesaj paylaştı.



Depremden korktuklarını ifade eden yurttaşlar, çevre illerdeki vatandaşların da depremi hissettiğini yazdı.



Edinilen bilgilere göre, deprem, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.



DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE EDİLDİ



Kandilli Rasathanesi, 5.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.8 olarak revize etti.



Kandilli'ye göre, deprem Ege Denizi'nde meydana geldi.



Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.



BİR DEPREM DAHA



Kandilli'ye göre Ege Denizi'nde saat 11.47'de yerin 9.8 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



İKİNCİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ DE REVİZE EDİLDİ



Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün de 3.2'den 3.3'e revize etti.



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi



SON DEPREMLERİN LİSTESİ



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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