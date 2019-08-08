İzmir'de çok sayıda vatandaş, deprem olduğunu belirten mesajlar paylaştı. Binlerce mesaj atılırken, yurttaşlar korktuğunu belirtti. İzmir ve çevre illerde etkili şekilde hissedilen depremin büyüklüğü açıklandı. Deprem saat 11.39'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, 5.1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 4.8 olarak revize etti. Kandilli'ye göre, deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Kandilli'ye göre Ege Denizi'nde saat 11.47'de yerin 9.8 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde meydana gelen ikinci depremin büyüklüğünün de 3.2'den 3.3'e revize etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin Seferihisar ilçesi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle herhangi bir hasar ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi