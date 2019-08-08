İzmir depremi sonrası, herkes Frank Hoogerbeets'in son uyarılarını araştırıyor.
Ünlü deprem bilimci Frank Hoogerbeets, Ditranium adlı internet sitesinde ve YouTube hesabında yeni uyarılarda bulunmuştu.
Hoogerbeets, YouTube hesabında kritik ay ve gezegen hizalanmalarının sismik dalgayı tetikleyebileceğini belirtmişti.
Hollandalı isim 4 Ağustos'a ek olarak 6 ve 7 Ağustos'un da kritik olduğunu ve 6 üzeri deprem beklediğini açıklamıştı.
'Deprem kahini' Akdeniz bölgesi için de özellikle uyarılarda bulunmuştu.
ulusal.com.tr
Bugün İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden de etkili şekilde hissedilen büyük deprem sonrası vatandaşlar, ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in dün yaptığı uyarıları araştırıyor. Hoogerbeets, son uyarısında 4 Ağustos'a ek olarak 6 ve 7 Ağustos'un da kritik olduğunu ve 6 üzeri deprem beklediğini açıklamıştı
İzmir depremi sonrası, herkes Frank Hoogerbeets'in son uyarılarını araştırıyor.