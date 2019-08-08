Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir depremi sonrası önemli uyarı!
İzmir depremi sonrası önemli uyarı! "6 dolayında bir deprem..."
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ! İzmir'deki deprem sonrası uzmanlardan önemli uyarı: Bu bir ana şok

İzmir'de etkili şekilde hissedilen ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan depremle ilgili araştırma uzmanlarından ilk yorum geldi. Uzmanlar, bu depremin bir ana şok olduğunu ifade etti. Depremin devamının artçı şeklinde devam edebileceğini ama bunun bir ana şok olduğuna yönelik izlenimlerinin olduğunu aktardı

SON DAKİKA HABERLERİ! İzmir'deki deprem sonrası uzmanlardan önemli uyarı: Bu bir ana şok

Saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin İzmir'de oldukça hissedildiği aktarıldı. Büyüklüğünün 5'e yakın olan depremin Doğanbey Körfezi'nde başladığı, Kuşadası Körfezi'nin kuzeybatı ucu olduğu aktarıldı.

Daha önce 1992 yılında büyük bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Bu fayın Bornova'dan başladığı, Menderes ve Doğanbey'e kadar uzandığı, oradan da denize ulaştığı ifade edildi.

Bu fayın, 1992 yılında 6 büyüklüğünde bir deprem ürettiği belirtildi. Bu fayın bugün denizde olan kısmının kırıldığı açıklandı.

UZMANLARDAN İLK YORUM

Deprem araştırma uzmanları, bu depremin bir ana şok olduğunu ifade etti. Depremin devamının artçı şeklinde devam edebileceğini ama bunun bir ana şok olduğuna yönelik izlenimlerinin olduğunu aktardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #deprem #ege #bornova
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.