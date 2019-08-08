İzmir'de etkili şekilde hissedilen ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan depremle ilgili araştırma uzmanlarından ilk yorum geldi. Uzmanlar, bu depremin bir ana şok olduğunu ifade etti. Depremin devamının artçı şeklinde devam edebileceğini ama bunun bir ana şok olduğuna yönelik izlenimlerinin olduğunu aktardı

Saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin İzmir'de oldukça hissedildiği aktarıldı. Büyüklüğünün 5'e yakın olan depremin Doğanbey Körfezi'nde başladığı, Kuşadası Körfezi'nin kuzeybatı ucu olduğu aktarıldı.



Daha önce 1992 yılında büyük bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Bu fayın Bornova'dan başladığı, Menderes ve Doğanbey'e kadar uzandığı, oradan da denize ulaştığı ifade edildi.



Bu fayın, 1992 yılında 6 büyüklüğünde bir deprem ürettiği belirtildi. Bu fayın bugün denizde olan kısmının kırıldığı açıklandı.



UZMANLARDAN İLK YORUM



Deprem araştırma uzmanları, bu depremin bir ana şok olduğunu ifade etti. Depremin devamının artçı şeklinde devam edebileceğini ama bunun bir ana şok olduğuna yönelik izlenimlerinin olduğunu aktardı.



ulusal.com.tr