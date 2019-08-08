İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, "Deprem Büyük Menderes , düşey atımlı kırıklarının Kuşadası körfezi içindeki uzantısı üzerinde olmuştur. Sözü edilen kırık etkindir. Özellikle Seferihisar-Sisam kuzeyi arasında yaklaşık M6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir. Bu büyüklükte olsa bile yıkıcı olması beklenmez" ifadelerini kullandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, İzmir'deki büyük deprem sonrası açıklamalarda bulundu.



Ercan, şunları ifade etti:



"8.8.2019, 11.39’da Kuşadası-Pamucak Körfezi içinde, Ahmetbeyli yerleşimin 5 km güneyinde, 5 ile 18 km arası bir derinde küçük bir deprem olmuştur. Bulunduğum Kuşadası Nazilli sitesinde deprem yaklaşık 4 ile 5 saniye sürmüş, çok az sallanmıştır.



Deprem, Selçuk, İzmir, Bostancı, Karşıyaka, Çiğli, Alsancak, Basmane, Göztepe, Narlıdere, İnciraltı, Urla’da duyulmuştur.



Deprem Büyük Menderes , düşey atımlı kırıklarının Kuşadası körfezi içindeki uzantısı üzerinde olmuştur. Sözü edilen kırık etkindir. Özellikle Seferihisar-Sisam kuzeyi arasında yaklaşık M6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir. Bu büyüklükte olsa bile yıkıcı olması beklenmez."



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