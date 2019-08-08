Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da askeri birlikte patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir depremi sonrası önemli uyarı!
İzmir depremi sonrası önemli uyarı! "6 dolayında bir deprem..."
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

SON DAKİKA HABERLERİ! İzmir depremi sonrası yeni uyarı! "6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir"

İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, "Deprem Büyük Menderes , düşey atımlı kırıklarının Kuşadası körfezi içindeki uzantısı üzerinde olmuştur. Sözü edilen kırık etkindir. Özellikle Seferihisar-Sisam kuzeyi arasında yaklaşık M6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir. Bu büyüklükte olsa bile yıkıcı olması beklenmez" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA HABERLERİ! İzmir depremi sonrası yeni uyarı! "6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, İzmir'deki büyük deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Ercan, şunları ifade etti:

"8.8.2019, 11.39’da Kuşadası-Pamucak Körfezi içinde, Ahmetbeyli yerleşimin 5 km güneyinde, 5 ile 18 km arası bir derinde küçük bir deprem olmuştur. Bulunduğum Kuşadası Nazilli sitesinde deprem yaklaşık 4 ile 5 saniye sürmüş, çok az sallanmıştır.

Deprem, Selçuk, İzmir, Bostancı, Karşıyaka, Çiğli, Alsancak, Basmane, Göztepe, Narlıdere, İnciraltı, Urla’da duyulmuştur.

Deprem Büyük Menderes , düşey atımlı kırıklarının Kuşadası körfezi içindeki uzantısı üzerinde olmuştur. Sözü edilen kırık etkindir. Özellikle Seferihisar-Sisam kuzeyi arasında yaklaşık M6 dolayında bir deprem gelecekte üretmesi beklenir. Bu büyüklükte olsa bile yıkıcı olması beklenmez."

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #deprem #ahmet ercan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.