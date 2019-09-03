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Son dakika haberleri... İzmir Karaburun açıklarında deprem (03 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... İzmir Karaburun açıklarında deprem (03 Eylül 2019 Salı Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15:13'te İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 28 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #deprem
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