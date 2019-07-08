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Son dakika haberleri... İzmir merkezli 8 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var

İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir merkezli 8 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var

İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddia edilen 55 kişi yakalandı


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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