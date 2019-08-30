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Son dakika haberleri... İzmir ve Aydın'da hissedilen deprem (30 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 18.38'te 4.4 büyüklüğünde Ege'de meydana gelen deprem, İzmir ve Aydın'da da hissedildi

Son dakika haberleri... İzmir ve Aydın'da hissedilen deprem (30 Ağustos 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 18.38'te 4.4 büyüklüğünde Ege'de meydana gelen deprem, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

AFAD verileri
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #son dakika #deprem #aydın #kandilli rasathanesi #AFAD #son depremler
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