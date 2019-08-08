Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Ulusal Kanal özel yayınında "Beklentilerimizi İstanbul için de aynı şekilde Marmara Denizi'nde olabilecek deprem için de korumalıyız. Hiç deprem olmayacakmış gibi beklemek, hiçbir tedbir almamak bizi sıkıntıya sokacaktır." dedi

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem oldu.



Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Erkan Kol'un sunduğu Ulusal Kanal özel yayınında İstanbul için önemli deprem uyarılarında bulundu.



Şahan, 5.2 büyüklüğünde artçı depremlerin olacabileceğini kaydetti.



Şahan, şunları söyledi:



"Beklentilerimizi İstanbul için de aynı şekilde Marmara Denizi'nde olabilecek deprem için de korumalıyız.



Hiç deprem olmayacakmış gibi beklemek, hiçbir tedbir almamak bizi sıkıntıya sokacaktır.



Biz biliyoruz ki İstanbul Kartal'da meydana gelen olay gibi kendi kendine deprem olmadan yıkılacak binalarımız var.



Bu yüzden de mutlaka binalarımızı kontrol ettirmemiz gerekiyor."



ulusal.com.tr

