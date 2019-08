İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangın Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Şartlar sürekli aleyhimizde. Arazide binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız." dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.Yangın nedeniyle dün gece ihtiyaten boşaltılan Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı, Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahalleleri sakinleri tehlikenin azalması nedeniyle evlerine dönmeye başladı.Pakdemirli: Binlerce ufak ufak yangınla mücadele ediyoruzPakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi'ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yaptığı açıklamada, meteorolojik şartların kontrolü güçleştirdiği bir ortamda bulunduklarını, rüzgarın yönünün sürekli değiştiğini söyledi.Efem Çukuru, Çatalca, Gödence köylerini korumak isterken bugün itibarıyla risk grubundan çıkardıkları Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler'in rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle tekrar risk altına girdiğini, Kuyucak'ta kısmi tahliye yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, köylerin etrafını dozerlerle, iş makineleriyle çevirdiklerini, ilerleyen saatlerde risk görülmesi halinde buraların tahliye edileceğini kaydetti.Hava araçlarının gün boyu uçmasının çok önemli olduğunu, sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerin gün doğumu ve batımı arasında uçabildiğini dile getiren Pakdemirli, 20.08'de gün batımının olduğunu, helikopterlere 20.20'ye kadar kışlalarına dönme talimatı verdiğini anlattı.Karabağlar'daki yangın kontrol altına alınamadı"Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:"Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var. Bugün gece görüş dürbünleriyle sadece yönetim helikopterimizin kara ekiplerini yönlendirmek üzere bir uçuşu olacak. O uçuşta ben de refakat ediyor olacağım. Dünyada aslında yangınlarla mücadelede gece uçuşu yok, Kaliforniya'da denenmiş bir defa, kırıma sebebiyet verdiği için gece uçuşuna dünyada müsaade edilen bir durum yok ama biz tabi ki bir ağacımız daha yanmasın diye bu ve bunun gibi projelerin hepsini mutlaka deniyor olacağız. Bu akşam da ilk defa bir gece uçuşuyla birlikte koordinasyonu sağlamak maksatlı, yangın söndürme maksatlı değil, bir yönetim helikopteriyle gece yangını koordine ediyor olacağız.""Yerleşim yerleriyle ilgi çok önemli bir sıkıntımız yok"Bakan Pakdemirli, şu anda yerleşim yerleriyle ilgi çok önemli bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak, "Hali hazırda gün içinde helikopterlerimizin Muğla'daki yangınların rahatlamasından dolayı takviyesiyle şu an havada 19 helikopterimiz var, yerde 240 arazöz, 25 dozer, 1150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Henüz iyi haberi paylaşamıyoruz sizlerle. Tamamen kontrol altına alınmadan bu iyi haberi paylaşmayacağım." ifadelerini kullandı.Gazetecilerin yangının ne kadar alanda etkili olduğu sorusu üzerine Pakdemirli, henüz ölçülmüş bir alan olmadığını ancak yaklaşık 500 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'In konuyu yakından takip ettiğini ve üzüntülerini ilettiğini belirtti.Yangın alanının büyümemesi, tamamen çevrilmesi ve yangını önce kısmi, sonra da tamamen kontrol altına almak için çaba gösterdiklerini ifade eden Pakdemirli, "Ama şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu değişkenliğin gösterildiği durumda da sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde tek bir yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce ufak ufak yangınla mücadele etmek durumundayız. O yüzden beklediğimizden biraz daha fazla sürüyor ama sabırlı olmak durumundayız." diye konuştu.Pakdemirli, kuvvetli ve değişken bir rüzgar olduğunu vurgulayarak, "Bu şartlar sahada da devam ediyor. Gece saatlerinde biraz daha yavaşlamasını bekliyoruz. Yavaşlarsa yoğun yangının olduğu yerlere müdahalemizde biraz daha yangına yaklaşabilecek kara ekiplerimiz." dedi.Yangında Eski Orhanlı Mahallesi'ndeki evi yanan 63 yaşındaki Mustafa Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün evlerinde herhangi bir hasar olmadığını ancak bu sabah geldiklerinde evi yanmış olarak gördüklerini söyledi.Evin içinde kullanılacak bir şeyin kalmadığını ve devletten yardım beklediğini kaydeden Sağıroğlu, "Evin içinde 2 jeneratör, odun kesme motoru ve ufak tefek şeyler vardı, bunların tamamı hiçbir şey kalmadı, kül olmuş. 2 küçük tüp vardı, onların ikisi de patlamış. Geldiğimizde evi kül olmuş vaziyette bulduk. Dün yangın uzaktaydı ama biz iyi ki evi terk etmişiz." dedi.Yangın Beyler Mahallesi'ne yaklaştıSeferihisar'da Beyler Mahallesi sınırına kadar dayanan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.Mahalle sakinlerinden Elvan Eğridere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Köyümüze de gelirse hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evlerimiz de yanacak. Biz de bir şey almadan gideceğiz. Rüzgarın etkisiyle gelir gibi duruyor." dedi.Yusuf Tekelioğlu da daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediklerini devletin bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.Tekelioğlu, "Helikopterler sabah 6'dan beri çalışıyor. Fakat rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangın maalesef önlenememiş durumda. Şu anda kızılçam ormanlık alanlar yandı. Yangın zeytinlik alanlara sıçramak üzere." diye konuştu.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yangında, yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik." diye konuştu.Yetişkin, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye personeli ile gönüllülerin yangının başladığı ilk andan itibaren canla başla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.Yangın Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştıHavanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verilirken, Türkiye'nin birçok kentinden orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler yangın söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.Alevler, Menderes'e bağlı Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaşırken, ekipler yerleşim merkeziyle ormanlık alan arasında çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.Gözyaşları içerisinde izliyorlarVatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.Bazı vatandaşlar alevlerin ulaşma riskine karşı bağlarında nöbet tutarak arazözler ve yer ekiplerine yardım etti.Bahçecik Mahallesi sakinleri ise evlerinin çatılarına çıkarak Kurbalıdere mevkisinde yükselen alevleri izledi."Elimiz ayağımız titriyor"Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün çıkan yangının köylerine yaklaştığını bu durumun tüm mahalleliyi çok üzdüğünü söyledi.Mahallenin boşaltılma ihtimalinin olduğunu belirten Sivri, "Yangının devam ettiği alanda vadiler çok derin, itfaiye ve arazözlerin çıkamadığı yerler var. Ekipler müdahale de ediyor ama sönmüyor. Elimiz ayağımız titriyor. Bizim her şeyimiz burada." dedi.Hasan Ersüz ise ağaçların ve ormanda yaşayan hayvanların telef olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü, yangının bir an önce sönmesini istediğini ifade etti.