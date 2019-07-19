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Son dakika haberleri... James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet Pazartesi günü Ankara'ya geliyor

Son dakika haberleri... James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

Ayrıntılar gelecek...
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