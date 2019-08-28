Kıran-1'in ardından Kıran-2 Operasyonu başlatıldı. Harekat, Mardin, Batman ve Şırnak kırsalını kapsıyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın bizzat yönettiği Kıran-2'ye 117 operasyon timi katıldı. Kıran-2 Operasyonu, Dubek sıradağlarının bulunduğu Şırnak, Mardin ve Batman üçgenindeki bölgede sürüyor. Operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yönetiyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak, Mardin ve Batman'ın da valisi operasyon bölgede. ATAK'ların da Suriye kırsalındaki terör örgütlerine yönelik hedefleri ateş aldığı belirtildi. Orgeneral Arif Çetin, "'Ara, bul, yok et' emri verdik" dedi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-1 Operasyonu devam ederken aynı eşdeğerde bu kez Mardin, Şırnak ve Batman'ı içeren Kıran-2 Operasyonu başlatıldı.



Şırnak, Mardin ve Batman üçgenindeki Dubek sıradağlarına yönelik operasyon başlatıldı.



Kıran-2 Operasyonu, Dubek sıradağlarının bulunduğu Şırnak, Mardin ve Batman üçgenindeki bölgede başlatıldı.



Operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yönetiyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak, Mardin ve Batman'ın da valisi operasyon bölgede.



ATAK'ların da Suriye kırsalındaki terör örgütlerine yönelik hedefleri ateş aldığı belirtildi.



Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.



Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.



Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.



OPERASYONDAN İLK FOTOĞRAFLAR



"'ARA, BUL, YOK ET' EMRİ VERDİK"



Orgeneral Arif Çetin, operasyon hakkında açıklama yaptı.



Çetin, şunları söyledi:



"Operasyonlara, kesintisiz operasyon mantığıyla gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden devam ediyoruz. Etkili şekilde devam ettireceğiz. Teröristlerin inlerine girilecek. 'Ara, bul, yok et' emri verdik."



KIRAN-1 DEVAM EDİYOR



19 Ağustos tarihinde başlatılan Kıran-1 Operasyonu da başarılı şekilde devam ediyor.



ulusal.com.tr