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Son dakika haberleri... 'Kaç Saat Oldu' Twitter hesabının yöneticilerinden birinin gözaltına alınmasından flaş gelişme

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen H.S.P, Tokat'taki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi

Son dakika haberleri... 'Kaç Saat Oldu' Twitter hesabının yöneticilerinden birinin gözaltına alınmasından flaş gelişme

Twitter'da "kacsaatoldunet" adlı hesabı yönettiği belirlenen ve "FETÖ propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan H.S.P, İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, İstanbul'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

FETÖ propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüyle ilgili propaganda yaptığı iddia edilen "kacsaatoldunet" adlı Twitter hesabını kullanan H.S.P, dün gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #twitter #kaç saat oldu
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