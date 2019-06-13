Twitter'da ‘Kaç Saat Oldu’ hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı. FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü’ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi

Twitter'da 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalandı. Terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli Beylikdüzü'ndeki ikametinde dün gece gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital veri ele geçirildi.



Sabah gazetesinin haberine göre örgüt propagandası yapan ve çok sayıda FETÖ mensubu tarafından takip edilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabını yöneten kişi güvenlik güçleri tarafından tespit edilmeye çalışılıyordu.



İKAMET ADRESİ BULUNDU VE ORADA YAKALANDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hesabı yöneten şüphelinin E.B. olduğu tespit edildi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B.'nin İstanbul Beylikdüzü'ndeki ikametgâhına operasyon gerçekleştirildi. E.B. ikametgâhında gözaltına alındı.



Şüphelinin adresinde çok sayıda dijital veri ele geçirildi. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.B. sorguya alındı.



ulusal.com.tr